Суд Сочи арестовал имущество депутата Госдумы и экс-министра на 2,8 млрд рублей

Судебные приставы по иску Генеральной прокуратуры РФ наложили арест на имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко и бывшего депутата Анатолия Вороновского. Как следует из материалов дела, на которые ссылается ТАСС, общая стоимость арестованных активов, по версии надзорного ведомства, составляет не менее 2,8 млрд руб. и рассматривается как незаконно полученный коррупционный доход.

Исполнительные листы об обеспечительных мерах поступили в службу судебных приставов из суда Сочи. На их основании 23 января были возбуждены исполнительные производства. Ранее, 20 января 2026 года, Центральный районный суд Сочи принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Анатолия Вороновского и Андрея Дорошенко, а также еще 27 ответчиков, в числе которых указаны родственники и аффилированные лица.

Согласно материалам дела, Анатолий Вороновский, занимая с 2016 года должность министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, действуя совместно с другими ответчиками, мог получить коррупционный доход на сумму не менее 2,8 млрд руб. В рамках заявленных требований Генеральная прокуратура настаивает на конфискации земельных участков, квартир и жилых домов, расположенных в Москве, Краснодаре, Ялте, Новороссийске, Армавире, Горячем Ключе, на побережье Азовского моря и в Карачаево-Черкесии. Также предметом иска являются доли в коммерческих организациях, денежные средства на банковских счетах и ценные бумаги.

В ноябре 2025 года Анатолию Вороновскому было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. В начале декабря он досрочно лишился депутатских полномочий, а 25 декабря Басманный районный суд Москвы продлил срок его содержания под стражей еще на три месяца.

Мария Удовик