В аэропорту Сочи изъяли 8 тысяч долларов у пассажира рейса из Турции

Сотрудники Сочинской таможни пресекли попытку ввоза незадекларированной иностранной валюты в аэропорту Сочи. Нарушение было выявлено при проведении таможенного контроля пассажиров рейса Стамбул—Сочи, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нарушитель, прибывший из Турции, следовал через «зеленый» коридор и не подавал пассажирскую таможенную декларацию. В ходе устного опроса он сообщил инспекторам о наличии при себе наличной иностранной валюты. После этого был проведен осмотр его багажа.

В сумке пассажира обнаружили денежные средства в размере 18 тыс. долларов США, что в пересчете составляет порядка 1,4 млн руб. Установленный законодательством лимит на ввоз наличной валюты без письменного декларирования был превышен на 8 тыс. долларов.

В Сочинской таможне напомнили, что физические лица вправе единовременно ввозить или вывозить наличные денежные средства и дорожные чеки на сумму, не превышающую эквивалент 10 тыс. долларов США, без обязательного письменного декларирования. Превышение данного порога требует обязательного оформления декларации.

Сумма валюты, не превышающая установленную норму, была возвращена владельцу. Денежные средства, ввезенные с нарушением требований таможенного законодательства, изъяты. В отношении пассажира возбуждено дело об административном правонарушении.

Мария Удовик