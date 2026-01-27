Власти Сочи планируют завершить проект цифровизации кладбищ в 2026–2027 годах

Реализацию муниципального проекта «Цифровизация мест захоронения города Сочи» планируют завершить в 2026–2027 годах. В информационной базе будет находиться 81 место захоронения, сообщил «Ъ-Сочи» начальник управления по организации похоронного дела администрации города-курорта Алексан Белов.

Информационная база создана в конце 2024 года, однако ее заполнение пришлось на январь 2025-го. Господин Белов объяснил это продлением муниципального контракта на оказание услуг по инвентаризации 55 кладбищ. В 2024 году в рамках контракта не были освоены 6,8 млн руб. В связи с этим работы перенесли, объем финансирования составил 5,6 млн руб. Причины неосвоения средств Алексан Белов не уточнил. Он отметил, что работы выполнены и оплачены в полном объеме.

В прошлом году управление запланировало инвентаризацию 25 земельных участков. Однако только девять из них имели вид разрешенного использования (ВРИ) «кладбище», «под общественное кладбище» или «ритуальная деятельность». У остальных участков установленного ВРИ не было.

Управление отправило комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Сочи письмо с просьбой включить участки в зону специального назначения. Алексан Белов подчеркнул, что полная цифровизация мест захоронения планируется после выполнения земельно-кадастровых процедур.

На проведение инвентаризации 25 кладбищ городское собрание Сочи выделило бюджетные ассигнования в размере 10 млн руб. Управление, в свою очередь, заключило контракт, который предполагает инвентаризацию девяти земельных участков общей площадью 123,4 га. Цена контракта — 8,8 млн руб.

Паспорт муниципального проекта был утвержден весной 2024 года. Согласно документу, администратором проекта выступал Станислав Гармаш, начальник отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства мэрии Сочи. В июле 2024 года его арестовали по делу «кладбищенской мафии».

Андрей Куценко