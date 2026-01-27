Аэропорт Сочи предупредил о сбоях в расписании рейсов из-за снегопада в Москве

Аэропорт Сочи проинформировал пассажиров о возможных изменениях в расписании авиарейсов в ближайшие два дня в связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве. Причиной корректировок стали сильный снегопад и метель, осложнившие работу аэропортов столичного авиаузла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / aeroaer Фото: https: / t.me / aeroaer

По данным пресс-службы воздушной гавани, авиакомпании вправе вносить изменения в полетные программы по всей маршрутной сети, включая направления, связанные с Сочи. Речь идет о возможных переносах, отменах или объединении рейсов. В качестве примера отмечается временное ограничение на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево.

При этом в настоящий момент аэропорт Сочи функционирует в штатном режиме. Все службы работают в обычном графике, пассажирское обслуживание осуществляется без ограничений. В залах аэровокзала дежурят менеджеры по гостеприимному сервису, готовые оказать помощь и проконсультировать пассажиров по возникающим вопросам.

Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своих рейсов непосредственно у авиаперевозчиков и учитывать возможные изменения при планировании поездок. Актуальная информация также доступна на онлайн-табло аэропорта.

Ранее сообщалось, что снежный циклон, вызвавший ухудшение погодных условий в Москве и центральных регионах страны, был зафиксирован на спутниковых снимках. При этом, по данным специалистов, влияние этого атмосферного вихря на территорию Краснодарского края не прогнозируется.

Мария Удовик