Главные новости за 26 января. Ростов-на-Дону и область

Ростовская область получила 22 млн руб. от трехпроцентного сбора с доходов рекламораспространителей в интернете за первые полгода действия новых правил. Общая доля собранных средств от всех обязательных выплат за рекламу в сети составила 90% во втором квартале 2025 года и 84% - в третьем. Во втором квартале платежи внесли 1,4 тыс. участников рекламного рынка области, в третьем — 1,2 тыс.

В Ростовской области с 31 декабря 2025 года до 11 января 2026 года за медицинской помощью обратились 24 человек, пострадавших от отравления алкоголем. Это на 20% меньше, чем годом ранее.

Ростовская область заняла девятое место в топ-10 регионов России по количеству студентов-инвесторов согласно рейтингу «СберИнвестиций». Среди инвестирующих студентов большинство составляют юноши — 69%, девушек — 31%. При этом доля девушек в южных регионах России во втором полугодии 2025 года увеличилась вдвое.

С начала 2026 года продукция ростовского производителя хлебобулочных и кондитерских изделий — компании «Золотой колос», исчезла с полок крупных федеральных сетей. Все контракты заключались с владелицей бизнеса Неллей Абачараевой, которая ушла из жизни в декабре 2026 года. Для оформления новых соглашений с московскими офисами требуется некоторое время.

Пассажиры вокзала Ростов-Главный увеличили потребление трафика за 12 месяцев 2025 года на 65% по сравнению с предыдущим 2024 годом. Пассажиры вокзала скачали 74 ТБ (+65%). С этим показателем он оказался на четвертом месте рейтинга по использованию бесплатного интернета.

Жители четырех районов Ростова-на-Дону получат перерасчет платы за отопление из-за низкой температуры в квартирах. Проблемы с теплоснабжением затронули Советский, Кировский, Ленинский и Железнодорожный районы.