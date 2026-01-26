В Ростовской области собрали 22 млн рублей за рекламу в интернете

Ростовская область получила 22 млн руб. от трехпроцентного сбора с доходов рекламораспространителей в интернете за первые полгода действия новых правил. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на региональное управление Роскомнадзора.

По информации ведомства, платежи введены поправками в закон о рекламе, которые начали действовать с 1 апреля 2025 года. Теперь рекламораспространители и операторы рекламных систем обязаны перечислять 3% от квартального дохода, полученного за размещение рекламы в интернете для российских пользователей.

«В регионе общая доля собранных средств от всех обязательных выплат за рекламу в сети составила 90% во втором квартале 2025 года и 84% в третьем. Во втором квартале платежи внесли 1,4 тыс. участников рекламного рынка области, в третьем — 1,2 тыс.»,— пояснили в сообщении.

На юге России объем легально размещенной рекламы в интернете достиг 23,7 млрд руб. за восемь месяцев 2025 года. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель упал на 8%, или на 2,1 млрд руб.

