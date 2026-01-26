На Дону количество случаев отравления алкоголем на зимних каникулах снизилось на 20%

В Ростовской области с 31 декабря 2025 года до 11 января 2026 года за медицинской помощью обратились 24 человек, пострадавших от отравления алкоголем. Это на 20% меньше, чем годом ранее. Об этом пишет «РБК-Ростов» со ссылкой на министерство здравоохранения Дона.

Из всех поступивших двое являются пенсионерами, остальные — люди трудоспособного возраста. Из них 11 человек — безработные. Уточняется, что в новогодний период основная часть травм у поступивших в медучреждения региона в алкогольном опьянении пришлась на ушибы, а также переломы рук и ног.

Константин Соловьев