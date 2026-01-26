Продукция «Золотого колоса» из Ростова исчезла из крупных сетей после смерти владельца

С начала 2026 года продукция ростовского производителя хлебобулочных и кондитерских изделий — компании «Золотой колос», исчезла с полок крупных федеральных сетей. Все контракты заключались с владелицей бизнеса Неллей Абачараевой, которая ушла из жизни в январе 2026 года. Для оформления новых соглашений с московскими офисами требуется некоторое время. Об этом сообщает издание «Город N» со ссылкой на информацию представителей кондитерской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Золотой колос» сотрудничает с более чем 3 тыс. торговых партнеров в Ростовской области и других южных регионах России. У компании также есть 98 собственных и франчайзинговых кафе и киосков. В течение января компания активно заключает новые договоры поставок.

«Надеемся, что к концу недели или в начале следующей продукция появится в сетях», — сообщили в «Золотом колосе».

Как ранее сообщала пресс-служба регионального правительства, по данным на июль 2025 года, ИП Нелля Абачараева входила в десятку лидеров кондитерской отрасли региона по объемам производства вместе с Азовской кондитерской фабрикой (она на первом месте), фабриками «Тимоша», «Сладофф», «Степь-Инвестиции», «Донской кондитер», «Кондитерские изделия Морозова», «Ирис», Аксайской и Таганрогской кондитерскими фабриками.

