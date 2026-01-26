Власти Ростовской области объяснили некачественную работу отопления

Жители четырех районов Ростова-на-Дону получат перерасчет платы за отопление из-за низкой температуры в квартирах. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале по итогам совещания с руководством тепловых компаний.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проблемы с теплоснабжением затронули Советский, Кировский, Ленинский и Железнодорожный районы. По словам главы региона, из-за резкого похолодания ухудшились параметры теплоносителя. Причиной стало изношенное оборудование, которое требует текущего и капитального ремонта.

Отмечается, что компания «Ростовские тепловые сети» уже запустила программу повышения надежности системы. Планируется, что в ближайшее время компания проведет масштабную реконструкцию энергоблока и тепловых сетей.

Всем потребителям услуг РТС пересчитают плату за отопление как компенсацию за некачественное предоставление коммунальной услуги. За дни, когда температура в жилищах была ниже установленного норматива, жители, по словам губернатора, платить не будут.

Константин Соловьев