Ростовская область вошла в топ-10 по числу студентов-инвесторов

Ростовская область заняла девятое место в топ-10 регионов России по количеству студентов-инвесторов согласно рейтингу «СберИнвестиций». Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди инвестирующих студентов большинство составляют юноши — 69%, девушек — 31%. При этом доля девушек в южных регионах России во втором полугодии 2025 года увеличилась вдвое.

По данным аналитиков, в декабре «СберИнвестиции» подвели итоги турнира, в котором участвовали 11 тыс. человек из 435 российских вузов. В личном общероссийском зачете победил 24-летний студент из Миллерово Ростовской области, который является клиентом Сбера уже пять лет. Он показал наибольшую доходность в 38,4% за месяц, совершив около 200 торговых операций с акциями компании ЭсЭфАй. За победу студент получил миллион бонусов «Спасибо».

Исследование, проведенное брокером Сбера ко Дню студента, показало, что в 2025 году общее количество студентов-инвесторов удвоилось. Молодежь чаще других клиентов брокера выбирала акции, а наиболее популярными инструментами стали облигации.

По данным рейтинга «СберИнвестиций», лидерами по числу студентов-инвесторов являются Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский и Красноярский края, Свердловская, Кемеровская, Самарская области, Приморский край, Ростовская область и Алтайский край.

«Активнее всего в 2025 году студенты приобретали облигации — это 36% от всего объема их покупок за вычетом продаж, на акции пришлось 16% чистых вложений, в фонды инвестировали 13% средств. Весь 2025 год мы видели и продолжаем сегодня фиксировать растущий интерес южной молодежи к инвестиционным инструментам и накопительным продуктам»,— заявила Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного Сбербанка.

Валентина Любашенко