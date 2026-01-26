Главные новости за 26 января. Сочи

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки по факту возможного нарушения прав несовершеннолетних в селе Ахштырь Краснодарского края. Поводом для реагирования стала информация, опубликованная в средствах массовой информации.

За прошедшие сутки в Сочи с территорий Адлерского и Хостинского районов было вывезено порядка 1,6 тыс. кубометров селевой массы. Ход ликвидации последствий и текущую обстановку в оползневых зонах обсудили на оперативном совещании с участием заместителей главы города и руководителей районных администраций.

По итогам 2025 года в Сочи зафиксировали рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 6%. На сегодняшний день в курортном городе ведут деятельность 41,3 тыс. таких компаний. Одновременно увеличилось количество самозанятых — их число возросло на 13%, и сегодня в этом налоговом режиме работают 81,5 тыс. сочинцев.

В акватории Черного моря у берегов Сочи 27 января, а также в ночные и утренние часы 28 января прогнозируется усиление волнения моря до четырех баллов. Высота волн может достигать 1,3–1,5 м.

В аэропорту Сочи восстановили работу системы регистрации. Южная транспортная прокуратура продолжает следить за ситуацией и соблюдением прав пассажиров.

В Сочи основной этап ремонта Новороссийского шоссе планируется завершить до 30 июня текущего года. Реализация проекта направлена на формирование современной и безопасной дорожной инфраструктуры, которая станет альтернативой федеральной трассе А-147 и позволит снизить нагрузку на улично-дорожную сеть курорта.