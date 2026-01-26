У побережья Сочи прогнозируется четырехбалльный шторм с волнами до 1,5 м

В акватории Черного моря у берегов Сочи в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков, 27 января, а также в ночные и утренние часы 28 января на территории курорта и федеральной территории «Сириус» прогнозируется усиление волнения моря до четырех баллов. Высота волн может достигать 1,3–1,5 м, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Соответствующее штормовое предупреждение опубликовано администрацией города со ссылкой на данные метеорологических служб. Власти отмечают, что развитие погодной ситуации находится под контролем городского оперативного штаба, а профильные службы переведены в режим повышенной готовности.

Жителям и гостям курорта рекомендовано временно воздержаться от отдыха в прибрежной зоне, не выходить к воде во время шторма и строго соблюдать меры личной безопасности. Особое внимание просят уделять ограничениям для маломерных судов и прогулок вдоль побережья в период усиления волнения.

Неблагоприятные погодные условия на море сохраняются на фоне сложной метеорологической обстановки в регионе. Ранее сообщалось, что на основной территории Краснодарского края до утра 27 января сохраняется вероятность гололеда, гололедно-изморозевых отложений, гололедицы и налипания мокрого снега. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.

Синоптики отмечают, что ближе к концу января в крае ожидается постепенное потепление и ослабление осадков, однако в ближайшие дни погодные условия в прибрежной зоне Сочи останутся нестабильными.

Мария Удовик