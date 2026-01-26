Бастрыкин проверит информацию о нарушении прав детей в селе Ахштырь

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки по факту возможного нарушения прав несовершеннолетних в селе Ахштырь Краснодарского края. Поводом для реагирования стала информация, опубликованная в средствах массовой информации, сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сообщается, что с января этого года после изменения маршрута школьного автобуса и отсутствия альтернативных путей дети вынуждены добираться до ближайшей остановки пешком. При этом путь пролегает через подвесной деревянный мост, конструкции которого находятся в неудовлетворительном состоянии и, по сообщениям, постепенно разрушаются. Жители села указывают, что ранее направленные обращения в различные инстанции не привели к принятию мер.

По данному факту следственным управлением СКР по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка. В рамках разбирательства будет дана оценка обстоятельствам, изложенным в публикациях, а также действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности и организацию перевозки школьников.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Андрею Маслову доложить как о предварительных, так и об окончательных результатах проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальных мероприятий поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Мария Удовик