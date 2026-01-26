В Сочи за сутки вывезли 1,6 тысячи кубометров селевых масс

За прошедшие сутки в Сочи с территорий Адлерского и Хостинского районов было вывезено порядка 1,6 тыс. кубометров селевой массы. Ход ликвидации последствий и текущую обстановку в оползневых зонах обсудили на оперативном совещании с участием заместителей главы города и руководителей районных администраций, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Особое внимание уделено ситуации на улице Петрозаводской, где зафиксировано смещение грунта в сторону многоквартирного жилого дома, а также обстановке в одном из садоводческих товариществ Хостинского района. По информации городских служб, мониторинг ведется в круглосуточном режиме. На данный момент угрозы жизни и здоровью людей, а также объектам капитального строительства не выявлено.

Жителям территорий, попавших в зону наблюдения, была предложена помощь и возможность временного размещения, однако от переезда они отказались. При этом город сохраняет готовность оперативно развернуть пункты временного пребывания при необходимости. Для более точной оценки потребностей населения принято решение провести дополнительный поквартирный обход.

В районе СНТ «Корчагинец» вблизи границы оползня расположены три частных домовладения. Их несущие конструкции повреждений не получили. На период проведения работ движение транспорта организовано по альтернативным маршрутам. Перекрытая дорога на территории садоводческого товарищества не находится на муниципальном балансе. Власти отмечают, что подобные ситуации на участках, не находящихся в муниципальной собственности, возникают не впервые, и подчеркивают необходимость выработки согласованного механизма взаимодействия с собственниками и контролирующими органами для реагирования на чрезвычайные ситуации. Приоритетом остается обеспечение безопасности граждан и сохранение привычного ритма жизни.

Мария Удовик