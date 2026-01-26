Основной этап ремонта Новороссийского шоссе в Сочи завершат до 30 июня

В Сочи основной этап ремонта Новороссийского шоссе планируется завершить до 30 июня текущего года. Реализация проекта направлена на формирование современной и безопасной дорожной инфраструктуры, которая станет альтернативой федеральной трассе А-147 и позволит снизить нагрузку на улично-дорожную сеть курорта, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Реконструкция проводится на участке протяженностью 5,5 км и предусматривает комплексное обновление дорожного полотна. В рамках работ осуществляется замена асфальтобетонного покрытия общей площадью около 50 тыс. кв. м, укрепление основания дороги, а также модернизация инженерных коммуникаций.

Как сообщил заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр, на объекте уже выполнено фрезерование изношенного покрытия, устранены просадки и уложен выравнивающий слой. Параллельно ведутся демонтаж и установка бордюрного камня для обустройства пешеходных зон, а также подготовка к монтажу 180 новых светильников наружного освещения. Общий объем финансирования проекта составляет порядка 440 млн руб., при этом основная часть средств выделена из краевого бюджета. Завершение ключевых работ запланировано к началу высокого туристического сезона.

В ходе подготовки к ремонту специалисты выявили три участка с признаками оползневой активности общей протяженностью 160 м. Для обеспечения устойчивости дорожного полотна данные зоны требуют проведения специальных противооползневых мероприятий, в связи с чем в текущем году планируется рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании проектно-изыскательских работ.

Проект также включает реконструкцию ливневой канализации, устройство водоотводных лотков, строительство тротуаров, установку дорожных ограждений, пяти остановочных павильонов и новых дорожных знаков. Обновленное Новороссийское шоссе обеспечит устойчивое транспортное сообщение между Дублером Курортного проспекта, микрорайонами Мацеста и Хоста.

Мария Удовик