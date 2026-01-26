В Сочи число малых и средних предприятий выросло на 6% по итогам 2025 года

По итогам 2025 года в Сочи зафиксировали рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 6%. На сегодняшний день в курортном городе ведут деятельность 41,3 тыс. таких компаний. Одновременно увеличилось количество самозанятых — их число возросло на 13%, и сегодня в этом налоговом режиме работают 81,5 тыс. сочинцев, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Стабильная динамика развития бизнеса объясняется комплексом мер поддержки, реализуемых для предпринимателей. В прошлом году по городским программам помощи бизнесу было привлечено 806,4 млн руб., оказано более 2,2 тыс. консультационных и сервисных услуг, а предприниматели активно участвовали в грантовых конкурсах, субсидиях и программах льготного кредитования.

В Сочи действует программа поддержки малого и среднего бизнеса, в рамках которой открыты Центр поддержки предпринимательства, учебный центр для бизнеса и муниципальный коворкинг «Море идей». В 2025 году 200 представителей местного бизнес-сообщества прошли бесплатное обучение востребованным профессиям, а в 2026 году курсы будут продолжены по восьми актуальным направлениям с учетом потребностей экономики.

Помимо роста числа субъектов предпринимательства, в 2025 году отмечен рост среднего уровня заработной платы на 12%, который достиг 87,7 тыс. руб. Показатель Сочи почти на 7% выше среднекраевого уровня. Безработица на курорте остается минимальной — 0,2%, что отражает эффективность локальных мер поддержки и стабильное развитие экономики города.

Эксперты отмечают, что такие результаты свидетельствуют о создании в Сочи благоприятного делового климата для малых и средних предприятий, а также о возможности дальнейшего увеличения числа самозанятых и укрепления финансовой устойчивости бизнеса в регионе.

Мария Удовик