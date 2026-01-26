В аэропорту Сочи восстановили работу системы регистрации

Южная транспортная прокуратура продолжает надзорные мероприятия в связи с ранее зафиксированным сбоем в системе бронирования и регистрации авиабилетов Astra («Сирена-Трэвел») в аэропортах Южного транспортного региона. Контроль осуществляется в части соблюдения прав пассажиров в соответствии с федеральными авиационными правилами. В надзорном ведомстве подчеркивают, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее о технических неполадках сообщали в аэропорту Сочи. Из-за сбоя была временно ограничена возможность стандартной регистрации пассажиров и оформления багажа, что могло повлиять на расписание отдельных рейсов. На период восстановления системы обслуживание осуществлялось в ручном режиме.

В настоящее время работа системы регистрации Astra полностью восстановлена. Аэропорт Сочи функционирует в штатном режиме, регистрация пассажиров и багажа осуществляется в обычном порядке. В общей и чистой зонах терминала задействованы менеджеры по гостеприимному сервису, которые оказывают пассажирам необходимую помощь и консультируют по возникающим вопросам.

В администрации аэропорта при этом обращают внимание, что авиакомпании вправе вносить изменения в расписание путем переноса или отмены отдельных рейсов. В случае корректировок перевозчики информируют пассажиров по контактным данным, указанным при бронировании.

Актуальная информация о статусе рейсов доступна на онлайн-табло аэропорта, на информационных мониторах в терминале, а также через сервис подписки на уведомления по рейсу в телеграм-боте аэропорта.

Мария Удовик