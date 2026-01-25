Курортная недвижимость Анапы подорожала на 18% по итогам 2025 года

Стоимость курортной недвижимости в Анапе по итогам 2025 года выросла в среднем на 18%. В отдельных проектах цена 1 кв. м превысила 600 тыс. руб., сообщил ТАСС со ссылкой на совместное исследование аналитиков компании «Домос» и курорта «Лучи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Рост цен в разных проектах составил от 3% до 30% и зависел от концепции объекта, его расположения, наполнения, популярности и уникальных характеристик. Стоимость типового гостиничного номера площадью 30 кв. м увеличилась с 13,9 млн до 17,2 млн руб. В более дорогом сегменте рост оказался заметнее: номер площадью 36,5 кв. м подорожал на 5,4 млн руб. — до 24,2 млн руб.

Эксперты отмечают, что рост стоимости произошел на фоне снижения спроса. В сегменте новостроек он сократился на 11% из-за ограниченной транспортной доступности и снижения туристского потока. В гостиничной недвижимости спрос снизился на 3–5%.

Как пояснила заместитель генерального директора курорта «Лучи» Ольга Нарт, гостиничная недвижимость развивается по собственным законам. Ключевую роль здесь играет не краткосрочная конъюнктура, а продуманная модель доходности и долгосрочный инвестиционный горизонт. В проектах с сильной концепцией стоимость может расти до 30% даже в сложных условиях.

По словам руководителя компании «Домос» Сергея Бражника, основными покупателями курортной недвижимости в Анапе остаются инвесторы из других регионов. На москвичей приходится 45% сделок, на жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 25%, на покупателей из северных регионов и Сибири — 20%, еще 10% — жители Краснодарского края.

Эксперты прогнозируют сохранение положительной ценовой динамики в 2026 году. В Анапе ожидается рост стоимости рекреационной недвижимости в среднем на 20–25% на фоне сокращения предложения и восстановления пляжей после крушения танкеров к летнему сезону.

Средняя цена 1 кв. м в новостройках Анапы по итогам третьего квартала 2025 года составила 212 тыс. руб., что на 58% ниже показателя Сочи, где квадратный метр оценивался примерно в 336 тыс. руб. При этом за три квартала 2025 года объем продаж новостроек в Анапе снизился на 19% — до 193 лотов, тогда как в Сочи падение составило 56%, до 757 лотов.

Никита Бесстужный