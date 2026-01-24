Главные новости за 24 января. Ростов-на-Дону и область

Российские военные перехватили 46 украинских беспилотников над Ростовской областью в ночь на 24 января. Всего за ночь было уничтожено 75 дронов над различными регионами страны.

МЧС развернуло мобильные пункты обогрева на дорогах Ростовской области с 23 по 26 января из-за ухудшения погодных условий.

Полиция Ростовской области при проверке агропромышленного комбината задержала двух иностранцев с недействительными патентами и выявила, что работодатель не уведомил власти о трудоустройстве 15 мигрантов.

Коммунальные службы Ростова-на-Дону за ночь вывезли с городских улиц тысячу тонн снега.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего оперуполномоченного СИЗО-3 в Ростове-на-Дону, который передал мобильный телефон арестованному по делу о мошенничестве.

Арбитражный суд Ростовской области принял к рассмотрению требование ООО «МИТ» о взыскании 102,7 млн руб. с Марата Тагирова в рамках субсидиарной ответственности по обязательствам банкрота ООО «Содружество».