С поставщика бумаги в Ростове хотят взыскать 102 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области принял к рассмотрению требование ООО «МИТ» о взыскании 102,7 млн руб. с Марата Тагирова в рамках субсидиарной ответственности по обязательствам банкрота ООО «Содружество». Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

По российскому законодательству истец должен предложить другим кредиторам присоединиться к требованию о привлечении контролирующего лица к ответственности. Кредиторы могут присоединиться к поданному иску в любой момент до вынесения окончательного судебного решения.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Содружество» зарегистрировано в 2019 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности предприятия — оптовая торговля бумагой и картоном. Учредитель — Марат Тагаров. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Финансовые показатели предприятия не опубликованы.

Для этого необходимо направить письменное уведомление с документами, подтверждающими такое право, заявителю по делу. Арбитражный управляющий Александра Мороз Александра опубликовала соответствующее предложение 21 января 2025 года.

Кредиторы, которые не воспользуются правом присоединения к первоначальному требованию, лишаются возможности последующего обращения к тому же контролирующему лицу по аналогичным основаниям. Исключение составляют случаи объективной невозможности присоединения — например, когда судебное решение о задолженности еще не вступило в законную силу.

