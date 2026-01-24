Бывшего сотрудника СИЗО-3 в Ростове обвинили в превышении полномочий

Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего оперуполномоченного СИЗО-3 в Ростове-на-Дону, который передал мобильный телефон арестованному по делу о мошенничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщило региональное следственное управление СК, дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. Обвиняемый работал оперуполномоченным оперативного отдела ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Ростовской области.

По версии следствия, сотрудник нарушил должностную инструкцию, пронеся на территорию режимного объекта и передав мобильный телефон заключенному, обвиняемому в мошенничестве.

Противоправные действия обнаружил следователь СКР во время расследования дела о мошенничестве при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Ростовской области.

Фигуранту предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается, выполняются следственные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.

Тат Гаспарян