Минобороны сообщило об уничтожении 46 дронов над Ростовской областью

Российские военные перехватили 46 украинских беспилотников над Ростовской областью в ночь на 24 января. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале. Всего за ночь было уничтожено 75 дронов над различными регионами страны.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что атаки беспилотников отражены в Каменске-Шахтинском и Донецке, а также в Каменском, Матвеево-Курганском и Чертковском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться»,— написал глава региона.

Помимо Ростовской области, 22 беспилотника уничтожили над Белгородской областью, 3 — над Крымом, 2 — над Курской областью. По одному дрону сбили над Воронежской и Брянской областями.

Тат Гаспарян