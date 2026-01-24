МЧС открыло пункты обогрева на дорогах Ростовской области

МЧС развернуло мобильные пункты обогрева на дорогах Ростовской области с 23 по 26 января из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Временные станции работают на федеральной трассе М-4 «Дон» и региональных магистралях. Водители могут согреться, выпить горячий чай, подзарядить мобильные устройства и переждать неблагоприятную погоду.

Станции размещены на автодороге Волгодонск — Морозовск, на 1086-м, 1056-м, 1014-м, 1000-м, 983-м, 929-м и 853-м километрах М-4 «Дон», на 316-м и 216-м километрах трассы Р-260, а также на 82-м и 52-м километрах автодороги Р-280.

В МЧС напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными в пути.

В экстренных ситуациях следует обращаться по телефонам: 112 — единый номер экстренных служб, 101 — пожарно-спасательная служба, 8 (863) 239-99-99 — телефон доверия ГУ МЧС России по Ростовской области.

Тат Гаспарян