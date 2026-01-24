Коммунальные службы Ростова вывезли тонну снега за ночь

Коммунальные службы Ростова-на-Дону за ночь вывезли с городских улиц тысячу тонн снега. Об этом сообщил в социальных сетях мэр города Александр Скрябин.

Специалисты расчищали дороги и тротуары, а утром дополнительно обработали проезжие части противогололедными материалами. Приоритет отдавали особо опасным участкам — мостам, путепроводам, спускам и подъемам.

Комбинаты благоустройства задействовали 116 единиц техники, включая 69 комбинированных дорожных машин, а также до 450 сотрудников для уборки территорий.

Градоначальник поручил контролировать качество уборки дворов управляющими компаниями и товариществами собственников жилья, а также прилегающих территорий юридическими лицами.

В связи с ухудшением погодных условий в Ростове до 12:00 27 января действует режим повышенной готовности. Власти призывают жителей соблюдать осторожность при передвижении по городу и меры личной безопасности.

Тат Гаспарян