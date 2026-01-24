В Ростове работодатель скрыл трудоустройство 15 иностранцев

Полиция Ростовской области при проверке агропромышленного комбината задержала двух иностранцев с недействительными патентами и выявила, что работодатель не уведомил власти о трудоустройстве 15 мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону в Telegram-канале.

Сотрудники ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из регионального УФСБ провели проверку местного агропромышленного комбината на соблюдение миграционного законодательства.

В операции участвовали полицейские из Управления уголовного розыска, Управления по вопросам миграции, Центра информационных технологий, связи и защиты информации и Центра кинологической службы. Использовались беспилотные летательные аппараты.

Во время рейда правоохранители обнаружили среди работников и задержали двух граждан ближнего зарубежья с недействительными патентами. При поддержке бойцов Росгвардии нарушителей доставили в отдел полиции, где им вручили уведомления о необходимости покинуть территорию России в течение трех дней.

Также выяснилось, что руководство предприятия не уведомило органы внутренних дел о заключении трудовых договоров с 15 иностранцами. В отношении работодателя составили административные протоколы по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ.

Кроме того, полицейские видят в действиях руководства комбината признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса России. По этому факту проводится проверка.

Мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства продолжаются.

Тат Гаспарян