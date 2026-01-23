Главные новости за 23 января: Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил в интервью ТАСС, что в перспективе в городе неизбежно появление платного въезда автомобилей в исторический центр. Также он высказался за то, чтобы Петербург вошел в число первых городов, где может быть проведен подобный эксперимент.

Петербургский «Зенит» 23 января объявил на своем официальном сайте о переходе колумбийского форварда команды Матео Кассьерры в бразильский «Атлетико Минейро». О сумме трансфера ничего не уточняется. В городе на Неве господин Кассерра провел 3,5 года, принял участие в 127 матчах во всех турнирах. За это время он забил 49 мячей и сделал 23 результативные передачи.

Приморский районный суд Петербурга определил меры пресечения для пятерых обвиняемых по делу о коррупции в компании «Россети Ленэнерго». Заместитель начальника Сертоловского района электрических сетей Вадим Михальчук был арестован до 20 марта. Его обвиняют в получении взятки в 350 тысяч руб. за ускорение монтажа приборов учета. Еще одному фигуранту, Антону Басову, суд избрал меру в виде запрета определенных действий до той же даты.

Подозреваемый в смерти посетителя торгового центра «Сити Молл» 32-летний иностранец покинул Петербург, вылетев в Узбекистан. Гражданин одной из бывших стран СНГ, работавший охранником в «Перекрестке», сел на один из рейсов авиакомпании Uzbekistan Airways из Пулково днем 22 января. Задержать беглеца не удалось из-за сбоя в межведомственном взаимодействии.

Затем петербургская полиция занялась масштабной проверкой деятельности торговой сети «Перекресток» после трагического инцидента с гибелью посетителя. По словам замначальника Управления охраны общественного порядка Андрея Кириллова, во всех 139 магазинах в Петербурге и Ленобласти были проведены внеплановые проверки. В результате 580 иностранных специалистов доставили в отделы полиции.

С 1 января 2026 года генеральным директором ООО «ЭкспоФорум-Интернэшл» назначен Николай Козлов, сообщили в пресс-службе компании. Ранее эту должность занимал Сергей Воронков, в прошлом году его заместителя Александра Горохова арестовали по обвинению в отмывании денег. С 2011 по 2019 год господин Козлов работал в структуре «Газпрома», а затем в фонде «Росконгресс».

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил, что введенные в городе ограничения на продажу алкоголя в небольших заведениях привели к закрытию ряда баров, в том числе считавшихся частью городского бренда. При этом количество жалоб от жителей на работу подобных точек значительно сократилось.

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о назначении белорусского специалиста Ростислава Вергуна временным главным тренером команды, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Контракт с 43-летним наставником рассчитан до конца сезона 2025/26. Господин Вергун с 2019 года возглавляет сборную Беларуси и имеет опыт работы с клубом «Цмоки-Минск», с которым шесть раз выигрывал национальный чемпионат.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга начала работу специальная комиссия, которая займется подготовкой мер по ограничению или полному запрету продажи электронных сигарет и вейпов. Первое заседание запланировано уже на понедельник, 26 января. Как сообщил председатель Заксобрания Александр Бельский, существующих мер по запрету продажи никотиносодержащей продукции несовершеннолетним недостаточно.

В Санкт-Петербурге изменили порядок предоставления разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси для самозанятых: теперь им не требуется постоянное место жительства в городе. Решение принято городским комитетом по транспорту после внесения изменений в федеральный закон № 580-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ» в конце 2025 года, сообщили в пресс-службе учреждения.