«Зенит» объявил о переходе Матео Кассьерры в «Атлетико Минейро»
Петербургский «Зенит» 23 января объявил на своем официальном сайте о переходе колумбийского форварда команды Матео Кассьерры в бразильский «Атлетико Минейро». О сумме трансфера ничего не уточняется.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
«"Зенит" благодарит нападающего за значимый вклад в победы и титулы и желает новых успехов на футбольном поле»,— говорится в сообщении.
В городе на Неве господин Кассерра провел 3,5 года, принял участие в 127 матчах во всех турнирах. За это время он забил 49 мячей и сделал 23 результативные передачи.
Вместе с сине-бело-голубыми форвард дважды стал чемпионом России, обладателем Кубка и трех Суперкубков страны. В сезоне-2023/24 колумбиец записал на свой счет 21 гол в чемпионате страны, что позволило ему стать лучшим бомбардиром лиги.