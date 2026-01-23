«Зенит» объявил о переходе Матео Кассьерры в «Атлетико Минейро»

Петербургский «Зенит» 23 января объявил на своем официальном сайте о переходе колумбийского форварда команды Матео Кассьерры в бразильский «Атлетико Минейро». О сумме трансфера ничего не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«"Зенит" благодарит нападающего за значимый вклад в победы и титулы и желает новых успехов на футбольном поле»,— говорится в сообщении.

В городе на Неве господин Кассерра провел 3,5 года, принял участие в 127 матчах во всех турнирах. За это время он забил 49 мячей и сделал 23 результативные передачи.

Вместе с сине-бело-голубыми форвард дважды стал чемпионом России, обладателем Кубка и трех Суперкубков страны. В сезоне-2023/24 колумбиец записал на свой счет 21 гол в чемпионате страны, что позволило ему стать лучшим бомбардиром лиги.

Андрей Маркелов