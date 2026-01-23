Баскетбольный «Зенит» назначил Ростислава Вергуна временным главным тренером

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о назначении белорусского специалиста Ростислава Вергуна временным главным тренером команды, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Контракт с 43-летним наставником рассчитан до конца сезона 2025/26.

Господин Вергун с 2019 года возглавляет сборную Беларуси и имеет опыт работы с клубом «Цмоки-Минск», с которым шесть раз выигрывал национальный чемпионат. Ранее, с 2023 по 2026 годы, он тренировал екатеринбургский клуб «Уралмаш».

Назначение состоялось после отстранения от обязанностей предыдущего главного тренера Александера Секулича, который руководил командой с июня 2025 года. Под его руководством «Зенит» после 22 игр занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Андрей Маркелов