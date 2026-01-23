Суд избрал меры пресечения для пятерых обвиняемых по делу о взятках в «Россетях»

Приморский районный суд Петербурга определил меры пресечения для пятерых обвиняемых по делу о коррупции в компании «Россети Ленэнерго». Заместитель начальника Сертоловского района электрических сетей Вадим Михальчук был арестован до 20 марта. Его обвиняют в получении взятки в 350 тысяч руб. за ускорение монтажа приборов учета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Еще одному фигуранту, Антону Басову, суд избрал меру в виде запрета определенных действий до той же даты. Ему запрещено покидать дом ночью, выезжать за пределы муниципального образования и пользоваться средствами связи. Басов подозревается в передаче 100 тыс. рублей должностным лицам для ускорения выделения дополнительных мощностей.

Под домашний арест отправлены трое других обвиняемых. Старшие мастера Николай Левченко и Сергей Ландышев обвиняются в получении 215 и 432 тыс. руб. соответственно за содействие в подключении объектов. Последнюю указанную сумму за сокращение сроков процедуры допуска счетчиков приборов учета Ландышев получил от Леонида Иващенко, которого следствие считает посредником. На его счету также передача взяток в размере 350 и 190 тыс. руб.

Андрей Маркелов, Артемий Чулков