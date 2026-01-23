«ЭкспоФорум-Интернэшл» сменил гендиректора на фоне дела в отношении его заместителя

С 1 января 2026 года генеральным директором ООО «ЭкспоФорум-Интернэшл» назначен Николай Козлов, сообщили в пресс-службе компании. Ранее эту должность занимал Сергей Воронков, в прошлом году его заместителя Александра Горохова арестовали по обвинению в отмывании денег.

Фото: Сайт ООО «Экспофорум-Интернэшл» Николай Козлов

С 2011 по 2019 год Николай Козлов работал в структуре «Газпрома», а затем в фонде «Росконгресс». В публикации отмечается, что он имеет благодарности от президента России, правительства Санкт-Петербурга, ПАО «Газпром» и «Росконгресса».

В ноябре 2025 года суд заключил под стражу заместителя гендиректора «ЭкспоФорум-Интернэшл» Александра Горохова. Ему предъявили обвинение в легализации денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ).

Компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» является оператором конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в Санкт-Петербурге, который выступает площадкой для проведения Петербургского международного экономического форума.

Артемий Чулков