Главные новости за 23 января. Сочи

В течение 24 января, а также в ночные и утренние часы 25 января в средних и высоких горах ожидается очень сильный снег. В отдельных районах горного кластера возможны налипание мокрого снега на линии электропередачи и деревья, а также образование снежных отложений на проезжей части, что может осложнить движение транспорта и работу инфраструктуры.

В Кавказском государственном природном биосферном заповеднике и Сочинском национальном парке назначены новые руководители. Исполняющим обязанности директора Кавказского заповедника стал Владимир Титов, в Сочинском национальном парке обязанности руководителя возложены на Владимира Атояна.

Источником заражения норовирусной инфекцией детей-спортсменов, прибывших в Сочи для участия в соревнованиях в начале января, стали сотрудники гостиничного комплекса «Лоо-Арена», где размещались несовершеннолетние. В рамках расследования также были зафиксированы нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и норм технического регулирования при организации питания детей.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила страховые выплаты на сумму, превышающую 1 млрд руб., в связи с аварийной посадкой воздушного судна, выполнявшего рейс Сочи—Омск. Инцидент произошел в сентябре 2023 года, когда самолет был вынужден приземлиться на пшеничное поле в Новосибирской области.

Суд удовлетворил иск жителя Красноярска к авиакомпании «Победа» и обязал перевозчика выплатить более 138 тыс. руб. компенсации за несостоявшийся перелет в Сочи. Средства взысканы в пользу пассажира и его двух несовершеннолетних детей, которые не смогли воспользоваться приобретенными авиабилетами и были вынуждены отказаться от запланированного отдыха.

Сочи вошел в пятерку самых популярных направлений по итогам 2025 года среди пассажиров авиакомпании «Аэрофлот». Маршрут между Москвой и Сочи стал одним из наиболее востребованных в стране и продемонстрировал устойчиво высокий пассажиропоток.