В Кавказском заповеднике и нацпарке Сочи назначены новые руководители

В Кавказском государственном природном биосферном заповеднике и Сочинском национальном парке назначены новые руководители. Исполняющим обязанности директора Кавказского заповедника стал Владимир Титов, в Сочинском национальном парке обязанности руководителя возложены на Владимира Атояна. Кадровые решения приняты после ухода Сергея Шевелева, ранее совмещавшего должности директора Кавказского биосферного заповедника и исполняющего обязанности директора Сочинского нацпарка, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О сложении полномочий Сергей Шевелев сообщил 21 января на встрече с сотрудниками особо охраняемых природных территорий. Там уточнили, что Владимир Титов с 2023 года занимал должность первого заместителя директора Кавказского заповедника и хорошо знаком с текущими управленческими и природоохранными задачами территории. Владимир Атоян, в свою очередь, с 2021 года исполнял обязанности главного лесничего Сочинского национального парка.

Ранее внимание к деятельности Сочинского нацпарка было привлечено в связи с результатами проверок надзорных органов. Генеральная прокуратура выявила факты незаконной вырубки леса, по которым зафиксирован ущерб на сумму 1,3 млрд руб. Дополнительный урон был нанесен при строительстве узкоколейной железной дороги в районе ущелья Ахцу, по данному факту возбуждено уголовное дело, а размер ущерба впоследствии увеличен почти до 1 млрд руб. Сопоставимый объем вреда, по оценке проверяющих, был причинен Тисо-самшитовой роще.

Назначение новых руководителей рассматривается как этап в дальнейшей организации работы особо охраняемых природных территорий и обеспечении контроля за их сохранностью.

Мария Удовик