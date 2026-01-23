Авиакомпания «Победа» выплатит пассажиру 138 тысяч рублей за отмененный перелет

Суд удовлетворил иск жителя Красноярска к авиакомпании «Победа» и обязал перевозчика выплатить более 138 тыс. руб. компенсации за несостоявшийся перелет в Сочи. Средства взысканы в пользу пассажира и его двух несовершеннолетних детей, которые не смогли воспользоваться приобретенными авиабилетами и были вынуждены отказаться от запланированного отдыха, сообщили в Роспотребнадзоре Красноярского края.

Как следует из материалов дела, в январе 2022 года мужчина приобрел через сервис «Авиасейлс» билеты на рейс в Сочи и обратно. Перелет должен был осуществляться авиакомпанией «Победа», а продавцом выступал билетный агент Supersaver. Оплата была произведена банковской картой в полном объеме. Однако в день вылета при прохождении регистрации пассажиры узнали, что в системе бронирования перевозчика сведения о них отсутствуют, в связи с чем допуск на борт воздушного судна был невозможен.

После инцидента пассажир неоднократно обращался в авиакомпанию и к посредникам с требованием вернуть уплаченные средства. В ответе перевозчика указывалось, что возврат оформлен, однако для получения денег необходимо обращаться по месту покупки билетов. В свою очередь сервис бронирования сообщил, что процедура возврата приостановлена, поскольку агент Supersaver находится за пределами России.

В дальнейшем к защите прав потребителя подключились специалисты регионального управления Роспотребнадзора, которые оказали содействие в подготовке и сопровождении судебного иска. Суд пришел к выводу о нарушении прав пассажира и удовлетворил заявленные требования в полном объеме. С авиакомпании взыскана компенсация в размере 138 тыс. руб. Судебное решение вступило в законную силу.

Мария Удовик