В горной местности Сочи прогнозируют сильный снег и налипание осадков

В горных районах в ближайшие сутки прогнозируется существенное ухудшение погодных условий. По данным метеорологических служб, в течение 24 января, а также в ночные и утренние часы 25 января в средних и высоких горах ожидается очень сильный снег. В отдельных районах горного кластера возможны налипание мокрого снега на линии электропередачи и деревья, а также образование снежных отложений на проезжей части, что может осложнить движение транспорта и работу инфраструктуры, сообщает мэрия курорта.

В связи с прогнозируемыми погодными условиями все городские и экстренные службы по поручению главы муниципалитета переведены на усиленный режим работы. Контроль за развитием обстановки осуществляет городской оперативный штаб, который координирует действия профильных подразделений и обеспечивает готовность к оперативному реагированию на возможные внештатные ситуации.

Жителям и гостям курорта рекомендуется учитывать неблагоприятный прогноз при планировании поездок, соблюдать повышенные меры предосторожности и по возможности отказаться от использования личного транспорта при передвижении в горные районы, отдавая предпочтение общественным маршрутам. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или угрозы безопасности следует незамедлительно обращаться в экстренные службы по единому номеру 112.

Мария Удовик