Страховые выплаты за посадку рейса Сочи—Омск превысили 1 млрд рублей

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила страховые выплаты на сумму, превышающую 1 млрд руб., в связи с аварийной посадкой воздушного судна, выполнявшего рейс Сочи—Омск. Инцидент произошел в сентябре 2023 года, когда самолет был вынужден приземлиться на пшеничное поле в Новосибирской области, пишет ТАСС.

Согласно материалам дела, страховой компанией уже произведены выплаты в размере 13,3 млн долларов США и 20,8 млн руб. В совокупности объем компенсаций превысил 1 млрд руб. При этом ущерб, который в рамках расследования вменяется по делу, оценивается в 118,9 млн руб.

По данным правоохранительных органов, в результате экстренной посадки воздушного судна были повреждены элементы конструкции самолета, включая створку ниши шасси, три лопатки двигателя, а также колеса и тормозную систему. Вместе с тем сторона защиты заявляет о несогласии с оценкой ущерба. В материалах указывается, что экспертиза, направленная на определение размера повреждений, не проводилась, а летно-техническое исследование причин авиационного происшествия, по утверждению защиты, выполнено с нарушением требований законодательства и неуполномоченным специалистом.

Ранее стало известно, что с бывшего пилота «Уральских авиалиний» Сергея Белова заявлены требования о взыскании 118,9 млн руб. в счет возмещения ущерба воздушному судну. Напомним, утром 12 сентября самолет, следовавший из Сочи в Омск, по техническим причинам совершил вынужденную посадку в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 170 человек, включая 23 несовершеннолетних. Пострадавших в результате инцидента не было, все пассажиры были эвакуированы.

Мария Удовик