Сочи вошел в пятерку самых востребованных направлений «Аэрофлота» в 2025 году

Сочи вошел в пятерку самых популярных направлений по итогам 2025 года среди пассажиров авиакомпании «Аэрофлот». Согласно данным перевозчика, маршрут между Москвой и Сочи стал одним из наиболее востребованных в стране и продемонстрировал устойчиво высокий пассажиропоток.

По информации пресс-службы авиакомпании, в течение года между столицей и курортом было перевезено около 1,8 млн пассажиров. По этому показателю направление уступило лишь рейсам между Москвой и Санкт-Петербургом, которые традиционно занимают первое место по объему перевозок внутри страны. Таким образом, Сочи подтвердил статус одного из ключевых туристических и деловых центров России с высокой транспортной доступностью.

В «Аэрофлоте» уточнили, что в десятку внутренних маршрутов с наибольшим пассажиропотоком в 2025 году также вошли направления между Москвой и Калининградом, Владивостоком, Екатеринбургом, Минеральными Водами, Хабаровском, Казанью, Уфой и Самарой. При этом более 1 млн человек за год воспользовались рейсами между Москвой и Владивостоком, что подчеркивает значимость дальневосточного направления для федерального авиасообщения.

Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи по итогам 2025 года обслужил 12,5 млн пассажиров. Из этого объема 10,7 млн пришлись на внутренние авиаперевозки. Наиболее востребованными маршрутами внутри России традиционно стали перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Эти данные отражают устойчивый спрос на авиасообщение с курортом и его ключевую роль в транспортной системе страны.

Мария Удовик