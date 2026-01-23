Причиной заражения спортсменов норовирусом в Сочи стал персонал отеля

Источником заражения норовирусной инфекцией детей-спортсменов, прибывших в Сочи для участия в соревнованиях в начале января, стали сотрудники гостиничного комплекса «Лоо-Арена», где размещались несовершеннолетние. Такие выводы сделаны по итогам проведенного эпидемиологического расследования и лабораторных исследований, пишет ТАСС.

Как сообщили в территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи, в ходе проверки было установлено, что именно работники гостиничного комплекса являлись носителями инфекции и стали источником ее распространения. После выявления причины заражения в отеле был проведен полный комплекс санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, направленных на недопущение дальнейшего распространения заболевания.

В рамках расследования также были зафиксированы нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и норм технического регулирования при организации питания детей. Проверка показала, что питание команд осуществлялось в столовой гостиничного комплекса с отступлениями от установленных санитарных правил. По данному факту в отношении хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность на территории «Лоо-Арены», возбуждены дела об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что в начале января из гостиницы в поселке Лоо Лазаревского района поступил вызов бригад скорой медицинской помощи. За медицинской помощью обратились участники детских команд по регби и футболу, которые проживали в отеле и принимали пищу в его столовой. В ходе обследования был установлен возбудитель заболевания — норовирус второго генотипа.

Мария Удовик