Главные новости за 22 января. Ростов-на-Дону и область

Первомайский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и членов ее семьи. В доход государства обращены квартира, машино-место, автомобили Toyota Land Cruiser и минивэн Toyota Alphard, изъятые во время обысков Елены Золотаревой, в размере более 128,8 млн руб., €27 тыс. евро, $11,7 тыс. и драгоценности, общая стоимость которых, согласно заключению экспертов, составила свыше 17,6 млн руб.

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит уголовные дела, возбужденные в отношении бывших чиновников правительства региона и предпринимателя. Обвинительное заключение утвердили в отношении бывших первого заместителя губернатора Виктора Гончарова, министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского, чиновницы правительства Ольги Горбаневой и предпринимателя Вадима Ванеева. В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Четвертый кассационный суд (г. Краснодар) отклонил жалобы осужденных по делу о пожаре на Театральном спуске в Ростове-на-Дону. Пролетарский районный суд столицы региона в октябре 2024 года признал виновным по статье о причинении смерти по неосторожности и уничтожении чужого имущества (ст. 109, ст. 168 УК РФ) начальника филиала «Донэнерго» Ростовские городские электрические сети Павла Трунова.

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Черноморско-Азовского морского управления Росприроднадзора и взыскал с Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева 66,3 млн руб. за вред, причиненный почве.

Арбитражный суд Ростовской области запретил компании «МИВ» возводить объекты возле ресторана «Люся Впарке» в парке Плевен из-за угрозы уничтожения зеленых насаждений. Апелляция арендатора парка не увенчалась успехом.

В Ростовской области муниципалитеты получат больше финансовой самостоятельности благодаря перераспределению почти 7 млрд руб. от НДФЛ. Вместе с дополнительными полномочиями возрастет персональная ответственность глав за результаты работы.