Арбитраж запретил застройку территории возле ресторана «Люся Впарке» в Ростове

Арбитражный суд Ростовской области запретил компании «МИВ» возводить объекты возле ресторана «Люся Впарке» в парке Плевен из-за угрозы уничтожения зеленых насаждений. Апелляция арендатора парка не увенчалась успехом. Об этом свидетельствует постановление арбитражного суда апелляционной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С августа 2025 года департамент имущественно-земельных отношений Ростова ведет судебную тяжбу с ООО «МИВ». Ведомство требует демонтировать павильон заведения, расположенный на газоне напротив здания администрации Советского района.

ДИЗО также подал иск о запрете установки любых конструкций вблизи точки общепита из-за риска повреждения растительности на площади. Арбитраж поддержал истца и запретил компании что-либо возводить рядом с рестораном. Дело о сносе заведения пока продолжается.

ООО «МИВ» обжаловал решение, указав, что суд не определил границы территории, где введен запрет на строительство. Однако 15-й арбитражный апелляционный суд оставил постановление первой инстанции без изменений.

Конфликт вокруг парка Плевен длится более полугода. Жители Советского района многократно жаловались на плохое состояние общественного пространства. В результате городская администрация решила расторгнуть договор аренды территории.

Концессионное соглашение с ООО «МИВ» заключили на 49 лет. По условиям контракта арендатор обязался благоустроить парк в обмен на право ведения бизнеса. Вместо этого часть деревьев вырубили, а напротив памятника советско-болгарской дружбе и здания районной администрации появились постройки.

Следующее заседание суда назначено на 10 марта 2026 года.

Валентина Любашенко