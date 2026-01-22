Экс-чиновников донского правительства будут судить за выдачу субсидий «Евродону»

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит уголовные дела, возбужденные в отношении бывших чиновников правительства региона и предпринимателя, которых обвиняют в незаконном расходовании бюджетных средств и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Обвинительное заключение утвердили в отношении бывших первого заместителя губернатора Виктора Гончарова, министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского, чиновницы правительства Ольги Горбаневой и предпринимателя Вадима Ванеева. В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следствие считает, что в 2018 году чиновники обеспечили получение субсидий группой компаний господина Ванеева, работавших в сфере производства мяса птицы. Выплаты предназначались для возмещения затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, однако финансово-хозяйственное положение организаций не позволяло получить такие меры поддержки. Сумму ущерба бюджету оценили в 155 млн руб.

В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых наложили арест. В отношении одного из руководителей группы компаний материалы дела выделили в отдельное производство, расследование которого продолжается.

Справочно: в начале 2000-х Вадим Ванеев реализовал в регионе два крупных птицеводческих проекта — «Евродон» (производство и переработка индейки) и «Донстар» (утки). В России продукция этих предприятий продавалась под марками «Индолина» и «Утолина». Финансовые проблемы у этого холдинга начались после серии вспышек птичьего гриппа. В декабре 2016 года и весной 2017-го ущерб превысил 2,6 млрд руб. Летом 2018-го кризис обострился — из-за третьей вспышки заболевания и уничтожения 200 тыс. голов птиц. В августе 2018 года после неуплаты «Евродоном» транша по кредиту управление предприятиями перешло к «ВЭБ Капитал», который продал права требования Россельхозбанку, а тот передал их ГК «Дамате».

22 февраля Ленинский районный суд Ростова-на-Дону постановил арестовать господина Гончарова, бывшего первого заместителя губернатора, в связи с началом расследования по обвинению в превышении полномочий. По данным следствия, обвинение Виктора Гончарова связано с делом министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского. Правоохранители считают, что именно господин Гончаров причастен к выдаче субсидий предприятиям.

После ареста Рачаловского исполняющей обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области стала его первый заместитель Ольга Горбанева.

Константин Соловьев