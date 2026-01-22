Главные новости за 22 января. Сочи

Генеральная прокуратура выявила нарушения в работе особо охраняемых природных территорий, при этом наибольший ущерб зафиксирован в Сочи. В ряде заповедников и национальных парков допускались коммерческая застройка, незаконная организация охотничьих угодий, вырубка лесов и фактическое отсутствие мер по защите редких видов растений и животных.

Суд огласил приговор по уголовному делу в отношении фигуранта дела, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Рассмотрение дела проходило в установленном законом порядке, по итогам которого суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого.

В горном кластере Сочи с начала года продолжаются масштабные работы по очистке улично-дорожной сети от снега. С дорог и улиц горного кластера вывезли более 88 тыс. кубометров снега.

В лесном массиве Туапсинского муниципального округа зарегистрировали массовую гибель дикого голубя вяхиря. Первые случаи гибели птиц были установлены 13 и 14 января.

Центральный районный суд Сочи избрал меру пресечения в отношении министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева. Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить Алексея Переверзева под стражу на срок один месяц и 26 суток, до 19 марта 2026 года.

С 28 января авиакомпания Azur Air приступит к выполнению прямых рейсов из Сочи на Пхукет, заменив на этом направлении компанию Red Wings. Перелеты будут выполняться один раз в 12 дней на широкофюзеляжных Boeing 767 вместимостью 336 пассажиров в экономическом классе.