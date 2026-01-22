Центральный райсуд Сочи арестовал министра транспорта Кубани почти на два месяца

Центральный районный суд Сочи избрал меру пресечения в отношении министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева. Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить Алексея Переверзева под стражу на срок один месяц и 26 суток, до 19 марта 2026 года. Обвиняемый был взят под стражу непосредственно в зале суда, сообщает объединенная пресс-служба судов региона в своем Telegram-канале.

Ранее у Алексея Переверзева прошли обыски, которые были связаны с госконтрактами на обслуживание дорог. Также задержаны два его заместителя по подозрению в хищении средств по этим контрактам. Министру предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Алексей Переверзев проходит в качестве ответчика по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к бывшему депутату Госдумы Анатолию Вороновскому. В числе ответчиков также находятся его заместители Александр Дашук, Алексей Смаглюк и Юрий Савенко.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура РФ подала иск в Центральный районный суд Сочи с требованием обратить в доход государства коррупционные доходы, полученные бывшим депутатом Госдумы Анатолием Вороновским и его аффилированными лицами. Общая сумма незаконного обогащения составляет не менее 2,8 млрд руб. Ответчиками являются также действующий депутат Госдумы Андрей Дорошенко, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Александр Карпенко и еще 25 лиц. В рамках иска прокуроры требуют изъять более 200 объектов недвижимости, включая дома и земельные участки в Сочи и других городах, а также временно ограничить выезд ответчиков за пределы России до рассмотрения дела.

Мария Удовик