Массовую гибель диких голубей зафиксировали в Туапсинском районе

В лесном массиве Туапсинского муниципального округа зарегистрировали массовую гибель дикого голубя вяхиря. Об этом сообщили в минприроды Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Первые случаи гибели птиц были установлены 13 и 14 января. На месте обнаружения трупов птиц эксперты провели патолого-анатомическое вскрытие, которое показало, что смерть пернатых наступила вследствие инсульта головного мозга и гемоперитонеума на фоне коагулопатии. Согласно заключениям специалиста, патология была вызвана гемолитическими веществами с антикоагулянтными свойствами.

Сотрудники охотнадзора минприроды Кубани подали заявление о проведении доследственной проверки по факту массовой гибели диких птиц. Уже 20 января при обследовании охотничьих угодий в Новомихайловском городском поселении было обнаружено более 200 умерших особей дикого голубя вяхиря.

21 января представители министерства природных ресурсов региона подали повторное заявление в правоохранительные органы Туапсинского района.

София Моисеенко