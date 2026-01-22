Azur Air заменит Red Wings на рейсах из Сочи на Пхукет с конца января

С 28 января авиакомпания Azur Air приступит к выполнению прямых рейсов из Сочи на Пхукет, заменив на этом направлении компанию Red Wings, сообщили Ассоциация туроператоров России (АТОР) и туроператор Fun&Sun, выступающий консолидатором программы. Перелеты будут выполняться один раз в 12 дней на широкофюзеляжных Boeing 767 вместимостью 336 пассажиров в экономическом классе. Первый вылет запланирован на 29 января, при этом загрузка ближайших рейсов достигает 96%, на стартовый рейс остаются единичные места, а средняя заполняемость полетов в марте и апреле оценивается на уровне 70%.

Azur Air ранее уже выполняла прямые рейсы между Сочи и Пхукетом в 2023 году, став первой авиакомпанией, обеспечившей сообщение между городами без пересадок. Смена перевозчика отражает стремление туроператоров обеспечить бесперебойное сообщение для туристов и соответствовать спросу на международные направления в зимний период.

Ранее в октябре авиакомпания Red Wings начала выполнять прямые рейсы из Краснодара в Шарм-эль-Шейх совместно с туроператором Space Travel. Сообщалось, что рейсы по маршруту Краснодар—Шарм-эль-Шейх будут выполняться дважды в неделю по средам и субботам. На фоне замены перевозчика по маршруту Сочи—Пхукет туристы могут рассчитывать на сохранение графика рейсов и стабильное обслуживание на борту современных воздушных судов.

Azur Air и туроператоры подчеркивают, что переход к новому перевозчику позволит поддерживать высокую загрузку рейсов и обеспечивать комфорт пассажиров при соблюдении действующих стандартов безопасности и сервиса.

Мария Удовик