Суд в Сочи приговорил фигуранта дела о терроризме к 11 годам лишения свободы

Суд огласил приговор по уголовному делу в отношении фигуранта дела, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Рассмотрение дела проходило в установленном законом порядке, по итогам которого суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда в своем Telegram-канале.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что фигурант дела, разделяя идеологию и цели запрещенной на территории страны террористической организации «Легион Свобода России», вступил в переписку с неустановленным лицом. В процессе общения он направил анкету на вступление в указанную организацию, а также выразил готовность действовать в ее интересах и выполнять поручения руководителей.

Следствием и судом установлено, что в рамках выполнения полученных заданий фигурант дела осуществил фотографирование трех участков местности, относящихся к инфраструктуре Сочи. Полученные материалы он передал представителю террористической организации, тем самым содействуя ее деятельности.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину в совершении инкриминируемого преступления. С учетом обстоятельств дела и позиции сторон суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, при этом первые три года осужденному предстоит провести в тюрьме.

Приговор суда в законную силу не вступил. Стороны вправе обжаловать его в Апелляционном военном суде в установленном законом порядке.

Мария Удовик