Сочинский нацпарк оказался в числе лидеров по экологическому ущербу

Генеральная прокуратура выявила нарушения в работе особо охраняемых природных территорий, при этом наибольший ущерб зафиксирован в Сочи. Соответствующие выводы содержатся в представлении надзорного ведомства, направленном в Министерство природных ресурсов и экологии России, сообщает «Известия». Проверки показали, что в ряде заповедников и национальных парков допускались коммерческая застройка, незаконная организация охотничьих угодий, вырубка лесов и фактическое отсутствие мер по защите редких видов растений и животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным Генпрокуратуры, в Сочи выявлены системные просчеты в управлении Сочинским национальным парком, Кавказским государственным природным биосферным заповедником, дендрологическим парком «Южные культуры» и рядом других охраняемых территорий. Надзорный орган указывает на отсутствие должного контроля со стороны руководства учреждений, что привело к игнорированию экологических правонарушений в условиях плотной городской застройки и повышенного туристического потока. Ущерб от незаконной деятельности, включая вырубку лесов и строительство объектов без необходимых экспертиз, оценивается в миллиарды рублей.

В материалах проверки также отмечается, что подобные нарушения создают угрозу сохранению биоразнообразия и подрывают работу по восстановлению популяций приоритетных видов. Эксперты подчеркивают, что любые отклонения от установленного режима охраны на особо охраняемых территориях могут привести к деградации биотопов и утрате уникальных экосистем. Вопросы системных проблем в работе заповедников, в том числе в Сочи, ранее уже поднимались на уровне правительства, однако результаты прокурорской проверки свидетельствуют о необходимости усиления контроля и пересмотра подходов к управлению ООПТ.

Мария Удовик