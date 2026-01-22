В горном кластере Сочи с начала года вывезли свыше 88 тысяч кубометров снега

В горном кластере Сочи с начала года продолжаются масштабные работы по очистке улично-дорожной сети от снега. В Краснополянском поселковом округе коммунальные и дорожные службы ведут круглосуточную расчистку проезжей части и пешеходных зон, обеспечивая устойчивую транспортную доступность в условиях зимней погоды. По состоянию на текущий период с дорог и улиц горного кластера вывезено более 88 тыс. кубометров снега, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

В работах задействованы организации, обслуживающие федеральные, региональные и муниципальные трассы. Приоритетным направлением остается обеспечение подъездов к социально значимым объектам, включая образовательные и медицинские учреждения, а также поддержание бесперебойного движения общественного транспорта. Основная часть вывоза снега осуществляется в ночные часы, что позволяет минимизировать влияние работ на дневные транспортные потоки.

Как отмечают в администрации города, соблюдение правил парковки в ночное время является критически важным фактором для эффективной работы спецтехники. Неправильно припаркованные автомобили существенно осложняют проезд снегоуборочных машин и замедляют темпы очистки улиц.

За последние сутки в горном кластере Сочи было задействовано 55 единиц специализированной техники и около 100 работников дорожных служб. Департамент транспорта и дорожного хозяйства совместно с подразделениями ГИБДД на постоянной основе проводит рейдовые мероприятия. Транспортные средства, оставленные с нарушением правил и создающие препятствия для работы спецтранспорта, эвакуируются на специализированные штрафные стоянки.

Мария Удовик