Подержанные автомобили на Кубани подешевели на 7,2% за год

В Краснодарском крае по итогам 2025 года средняя стоимость подержанного автомобиля снизилась на 7,2% и составила 1,86 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в сервисе «Авто.ру Оценка».

По данным платформы, в течение года на рынке автомобилей с пробегом фиксировался устойчивый рост активности пользователей. К декабрю количество объявлений увеличилось примерно на треть, в первую очередь за счет частных продавцов, что на фоне общего охлаждения спроса привело к снижению цен до уровня середины 2023 года.

Сильнее всего в Краснодарском крае подешевели автомобили марок Mercedes-Benz, Land Rover и Skoda. В числе моделей с наибольшим снижением средней стоимости — Mercedes-Benz V-Класс (–35,8%, до 7,49 млн руб.), Land Rover Defender (–25,2%, до 7,16 млн руб.) и Skoda Superb (–20%, до 1,12 млн руб.).

В целом по России средняя стоимость подержанных автомобилей иностранных марок, за исключением китайских и американских, в 2025 году снизилась на 10% — до 2,17 млн руб. Машины российских производителей подешевели на 5%, до 686 тыс. руб.

Китайские автомобили продолжают наращивать присутствие на вторичном рынке. По итогам года их доля достигла 7%, а средняя стоимость снизилась на 8% — с 2,2 до 2 млн руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что китайские бренды стали ключевыми игроками сегмента новых автомобилей в Краснодарском крае по итогам 2025 года. Самой популярной моделью на платформе в регионе стал кроссовер JAC JS6.

Никита Бесстужев