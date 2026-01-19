Средняя цена нового китайского автомобиля на Кубани за год снизилась до 2,98 млн рублей

Китайские бренды стали ключевыми игроками сегмента новых автомобилей в Краснодарском крае по итогам 2025 года, следует из анализа спроса и цен, проведенного «Авито Авто» (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»). Самой популярной моделью на платформе в регионе стал кроссовер JAC JS6.

Наибольшим спросом у пользователей «Авито» пользовались автомобили марок Foton, Chery, JAC, HAVAL и Changan. В модельном разрезе лидерами стали JAC JS6, пикап Foton Tunland G7, HAVAL Jolion, OMODA C5 и Chery Tiggo 4.

Средняя цена нового китайского автомобиля в 2025 году в крае незначительно снизилась по сравнению с 2024 годом и составила 2,98 млн руб. Наиболее заметное снижение цен зафиксировано у ряда моделей: Livan S6 Pro подешевел на 39,8%, до 1,59 млн руб., Hongqi E-HS9 — на 39%, до 5,48 млн руб., BAIC X7 — на 35,8%, до 1,99 млн руб., Kaiyi X3 — на 35,8%, до 1,52 млн руб., Kaiyi X3 Pro — на 33,1%, до 1,68 млн руб.

Как отмечает руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников, в 2025 году на китайские марки пришлось почти половина всех контактов в сегменте новых автомобилей на российском рынке. При этом, по его словам, меняется и поведение покупателей: если годом ранее спрос часто формулировался в общих категориях бренда, то теперь все чаще выбираются конкретные модели и комплектации. Это, по мнению эксперта, свидетельствует о взрослении рынка и сближении потребительских практик с теми, которые ранее сложились в отношении корейских и японских марок.

Вячеслав Рыжков