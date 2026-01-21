Главные новости за 21 января. Ростов-на-Дону и область

Розничная торговля Ростовской области в 2025 году показала рост 4,5% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот результат превышает общероссийский показатель на 2,5 процентных пункта. В фактических ценах оборот розничной торговли региона достиг 1,8 трлн руб.

В Кировском районном суде Ростова-на-Дону рассмотрят уголовное дело в отношении 28 фальшивомонетчиков. Фигурантам предъявили обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем (чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), изготовлении, хранении, перевозке и сбыте поддельных денег (ч. 3 ст. 186 УК РФ), а также в покушении на изготовление поддельных денег (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 186 УК РФ).

Власти Ростовской области утвердили предельные размеры платы за парковку: для легковых машин и мотоциклов — до 50 руб. в час, грузового транспорта — до 100 руб., остальных видов — до 195 руб.

Арбитражный суд Ростовской области завершил конкурсное производство в отношении ООО «Белая птица-Ростов» — подразделения обанкротившегося агрохолдинга. Конкурсный управляющий продал имущество должника путем замещения активов и создания на базе собственности нового акционерного общества.

В Таганроге ищут подрядчика для реставрации мемориального жилого дома на Тургеневском переулке, 12 — объекта культурного наследия регионального значения. Стоимость работ составляет 6,2 млн руб.

За десять месяцев 2025 года аптечные продажи лекарственных препаратов для лечения ожирения в Ростовской области выросли на 54,6%, составив 181,9 тыс. упаковок, тогда как в аналогичный период 2024 года было реализовано 82,5 тыс. упаковок.